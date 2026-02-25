Primer Encuentro de Murga Uruguaya “Quijotesca Bufonada”

El Municipio de Azul informa que el sábado 7 de marzo, en el Balneario Municipal, se realizará el Primer Encuentro de Murgas 2026 “Quijotesca Bufonada», en el que también habrá foodtrucks y artesanos.

Para comenzar, en el Camping Municipal, desde las 13, se llevarán a cabo talleres de murga estilo uruguayo, destinados a músicos, bailarines, actores, compositores, maquilladores, vestuaristas, profesores de teatro, directores, técnicos de sonido e iluminación, coreógrafos y a toda la comunidad en general.

Quienes deseen participar se pueden anotar a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfease_mEAm8mC8Rc9vL-xpv-sGKirNJUjy4Cm70HIHNgBscw/viewform?pli=1

Para continuar, a partir de las 18, en el Balneario Municipal, actuarán Taba Re Cargosa (Tandil), Lavate y Vamo’ (Mar del Plata), Vuelta y vuelta (La Plata), La Carcajada (Azul) y Aire Colacha (Azul).

Se invita a la comunidad a disfrutar de este primer encuentro.