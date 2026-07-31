domingo 2 de agosto de 2026 20.57
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    Primer Café Literario en Azul

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    El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar del primer Café Literario, un espacio pensado para encontrarse con la palabra, las historias y quienes las escriben.

    La actividad tendrá lugar el próximo viernes 7 de agosto a las 19, en Merme’s Cervecería (Av. Perón 540), con entrada libre y gratuita.

    A partir de este encuentro comenzará un ciclo que se realizará todos los meses, con el objetivo de dar visibilidad a las y los escritores de Azul, compartir sus obras y generar un espacio de diálogo entre autores y lectores.

    En esta primera edición participará Silvina Delbueno, quien compartirá su recorrido y su universo literario.

    Se invita a la comunidad a disfrutar de una tarde de literatura, café y buenas conversaciones.

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