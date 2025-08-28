Presentación de remeras de la Promo 2025 de primaria

El Municipio de Azul informa que el sábado 20 de septiembre se realizará la presentación de remeras de la Promo 2025 de las escuelas primarias.

La actividad se desarrollará desde las 14 y hasta 17:30, en la Loma del Parque Municipal. La concentración de las delegaciones será a las 13.

En la oportunidad, los grupos estudiantiles presentarán sus remeras, concretarán coreografías y exhibirán banderas.

Se invita a las familias a acompañar a los próximos egresados de primaria en dicha propuesta recreativa.