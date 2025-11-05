«Voces por una tierra en común»

Una celebración de la Soberanía a través del Arte y la Cultura

La Universidad Nacional del Centro presenta «Voces por una tierra en común», un evento que fusiona la música, la danza y la pasión por nuestra tierra en una noche inolvidable.

Una noche de emociones y conexión🔅

La presentación de los 3 Coros Universitarios, cuyas voces se unirán en armonía para celebrar nuestra identidad y nuestra tierra.

🎶 Coro Universitario de Azul, dirigido por Silvina Cañoni

🎶 Coro Universitario de Olavarría, dirigido por Juan Loza

🎶 Coro Universitario de Tandil, dirigido por Martín Domínguez Dumon

La energía y la pasión del Grupo de Danza Genuina y Comunitaria de Azul, que nos hará vibrar con sus movimientos y ritmos.

🫂Grupo de Danza Genuina y Comunitaria de Azul, coordinado por Lara Idiart

Un encuentro para toda la comunidad

El Salón Cultural de Azul será el escenario perfecto para que la comunidad se reúna y comparta una noche de arte, cultura y celebración.

👉🏽¿Cuándo y dónde?

Viernes 21 de noviembre

20 hs

Salón Cultural, Azul (San Martín 427)

👉🏽Entrada libre y gratuita

👉🏽Organizado por el Área de Cultura de la UNICEN, con el acompañamiento de las Facultades de Derecho y de Agronomía, y el apoyo de la Municipalidad de Azul.