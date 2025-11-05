«Voces por una tierra en común»
Una celebración de la Soberanía a través del Arte y la Cultura
La Universidad Nacional del Centro presenta «Voces por una tierra en común», un evento que fusiona la música, la danza y la pasión por nuestra tierra en una noche inolvidable.
Una noche de emociones y conexión🔅
- La presentación de los 3 Coros Universitarios, cuyas voces se unirán en armonía para celebrar nuestra identidad y nuestra tierra.
🎶 Coro Universitario de Azul, dirigido por Silvina Cañoni
🎶 Coro Universitario de Olavarría, dirigido por Juan Loza
🎶 Coro Universitario de Tandil, dirigido por Martín Domínguez Dumon
- La energía y la pasión del Grupo de Danza Genuina y Comunitaria de Azul, que nos hará vibrar con sus movimientos y ritmos.
🫂Grupo de Danza Genuina y Comunitaria de Azul, coordinado por Lara Idiart
Un encuentro para toda la comunidad
- El Salón Cultural de Azul será el escenario perfecto para que la comunidad se reúna y comparta una noche de arte, cultura y celebración.
👉🏽¿Cuándo y dónde?
- Viernes 21 de noviembre
- 20 hs
- Salón Cultural, Azul (San Martín 427)
👉🏽Entrada libre y gratuita
👉🏽Organizado por el Área de Cultura de la UNICEN, con el acompañamiento de las Facultades de Derecho y de Agronomía, y el apoyo de la Municipalidad de Azul.