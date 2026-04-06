Presentación de la Promo 2026

El Municipio de Azul informa que el domingo 12 se desarrollará la presentación de las promociones 2026 de los sextos años del nivel secundario de los establecimientos educativos de Azul.

La actividad tendrá lugar desde las 16:30 en la plaza San Martín. La musicalización del evento estará a cargo de DJ Toro y del conjunto Se Baila.

En tanto, la concentración de las delegaciones estudiantiles será a partir de las 16, en las calles Burgos y Bolívar.

Se invita a la comunidad a acompañar esta propuesta recreativa que celebra a las juventudes locales.