Presentación de “Desde las sombras del tiempo” de Jorge Meza

El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar de la presentación del libro “Desde las sombras del tiempo. Ecos del recuerdo sobre crímenes de lesa humanidad” de Jorge Meza.

La misma será el martes 12 de mayo, a las 19, en el Salón Cultural, San Martín 425 PA.

En la ocasión, estarán presentes Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, quien prologó la obra de Meza y estará dando una conferencia. Por su parte, Ana Almada, presidenta del SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia de Argentina) hará una breve introducción.

Asimismo, estarán la cantora Ada Bartolini y el músico Guillermo Turco Chiodi como artistas invitados.

Acerca del libro

“Desde las sombras del tiempo” reconstruye el terrorismo de Estado en el centro bonaerense.

La publicación documenta el megajuicio por delitos de lesa humanidad en el centro de la Provincia, conocido como La Huerta, el cual abordó los crímenes cometidos por la dictadura cívico militar en la subzona 12, que abarcaba Azul, Olavarría, Tandil, Saladillo, Las Flores y Lobos. El mismo se desarrolló en el auditorio de la Universidad Nacional del Centro, en Tandil.

El libro fue editado por el sello de la CTA y declarado de Interés Legislativo por el Concejo Deliberante de Azul.