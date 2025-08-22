PEPA VIVANCO en las IV Jornadas Pedagógicas Cervantinas

📌Que se llame Pepa, ya la ubica en lugar interesante. Puede que sea el nombre que le pusieron cuando nació en esa casa en la que siempre hubo música o danza con visitas como María Fux o Violeta Gainza. Puede también que lo eligiera por lo simple, popular y un poco ancestral.

📌 Viaja con una beca a Alemania, para estudiar música antigua y nombrarse Pepa. Más que desafiante.

📌 Llegó para meterse en el rígido mundo de la música académica, en el momento en que la libertad sacudía a los jóvenes. Recién había pasado el Mayo Francés: La creatividad al poder, decían..

Allí descubre a esos músicos que iban en busca de otras formas, de romper modelos “autoritarios”. Se nutre de unos y de otros.

📌Al regreso a Argentina, años 71-72, las aulas la tuvieron ensayando algunas ideas

📌En ese hilo de historia recuerda:- Formamos con Gustavo Samela , Judith Akoschky y otros, un grupo que semanalmente preparaba una clase, así al tiempo que uno daba la clase, otro grababa, un tercero anotaba . Al día siguiente nos reuníamos para analizar lo producido. Más de diez años lo sostuvimos. Estábamos intentando una pedagogía musical diferente, estábamos saliendo de las formas tradicionales.

📌Hoy hablar de la EMPA, es referirse a una institución más que prestigiosa: la Escuela de Música popular de Avellaneda. Pero allá por los noventa, proponer una escuela de música popular era casi una locura, meter lo popular en la academia. El rechazo a la iniciativa juntaba adeptos. También aunó entusiastas. Ahí estuvo Pepa, y sus anécdotas son memorables.

📌Animarse a escribir programas de estudio, que la “superioridad” rechazaba sistemáticamente. Esa práctica la llevó a acercarse a pensadores que ampliaran el mundo sonoro y así poder entender de qué iba eso de la educación popular , nutrirse de Pablo Freire, de Umberto Ecco, para tener una mirada integral, del hombre en su contexto y sus creaciones.

📌Empezó otra historia; en ese andar escribió libros y dictó cursos para Ricordi.

📌Fue censurada en tiempos de dictadura y publicada en tiempos de democracia.

📌En ese acontecer fue invitada y anduvo por Guatemala con los Mayas Quike, con los pueblos zapatistas en México, con las comunidades garífunas en Centroamérica, y en Paraguay descubriendo como cantan “para afuera y para adentro”.

📌Hoy tiene espectáculos como “Ni hay peligro”, graba discos, se asocia con los jóvenes y vecinos de capital que han declarado la emergencia ecológica.

📌 La tendremos cerrando la semana de las artes, a la mañana del 3 de octubre en la Jornadas Pedagógicas Cervantinas : Quijotadas musicales:

El cuento para reír de lo más serio, para armar bochinche y suspenso, para evocar nuestra historia.

y a la tarde en la Escuela de Artistica ( ex Estética) a las 17 con un taller que nombró:

LA MUSICA EN NUESTRAS MANOS: ¿Y cómo salimos de la pantallita? ¿Cómo invento rituales y sentimientos comunitarios con los pibes rehenes del mercado?

“Con la arriesgadísima posibilidad de confiar en la alegría y la magia” dice, y a no dudar que lo logrará.

📌La inscripción para ambos, en el mes de septiembre en; jornadascervantinasazul@gmail.com