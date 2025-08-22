    PEPA VIVANCO en las IV Jornadas Pedagógicas Cervantinas

    📌Que se llame Pepa, ya la ubica en lugar interesante. Puede que sea el nombre que le pusieron cuando nació en esa casa en la que siempre hubo música o danza con visitas como María Fux o  Violeta Gainza. Puede también que lo eligiera por lo simple, popular y un poco ancestral.

    📌 Viaja con una beca a Alemania, para estudiar música antigua y nombrarse Pepa. Más que desafiante.

    📌 Llegó para meterse en el rígido mundo de la música académica, en el momento en que la libertad sacudía a los jóvenes. Recién había  pasado el Mayo Francés: La creatividad al poder, decían..

     Allí descubre a esos músicos que iban en busca de otras formas, de romper modelos “autoritarios”. Se nutre de unos y de otros.  

    📌Al regreso a Argentina, años 71-72, las aulas la tuvieron ensayando algunas ideas

    📌En ese hilo de historia recuerda:- Formamos con Gustavo Samela , Judith  Akoschky y otros,  un grupo que semanalmente preparaba una clase, así al tiempo que uno daba la clase, otro  grababa, un tercero anotaba . Al día siguiente nos reuníamos para analizar lo producido. Más de diez años lo sostuvimos.   Estábamos intentando una pedagogía musical diferente, estábamos saliendo de las formas tradicionales.

    📌Hoy hablar de la EMPA, es referirse a  una institución más que prestigiosa: la Escuela de Música popular de Avellaneda. Pero allá por los noventa, proponer una escuela de música popular era casi una locura, meter lo popular en la academia. El rechazo a la iniciativa juntaba adeptos. También aunó entusiastas. Ahí estuvo Pepa,  y sus anécdotas son memorables.

    📌Animarse a  escribir programas de estudio, que la “superioridad” rechazaba sistemáticamente. Esa práctica la llevó a acercarse a pensadores que ampliaran el mundo sonoro y así poder  entender de  qué iba eso de la educación popular , nutrirse de Pablo Freire, de Umberto Ecco, para tener una mirada integral,  del hombre en su contexto y sus  creaciones.

    📌Empezó otra historia; en ese andar escribió libros y dictó cursos para Ricordi.

    📌Fue censurada en tiempos de dictadura y publicada en tiempos de democracia.

    📌En ese acontecer fue invitada y anduvo por Guatemala con los Mayas Quike, con los pueblos zapatistas en México, con las comunidades garífunas en Centroamérica, y en Paraguay descubriendo como cantan “para afuera y para adentro”.

    📌Hoy tiene espectáculos como “Ni hay peligro”, graba discos, se asocia con los jóvenes y vecinos de capital que han declarado la emergencia ecológica.

    📌 La tendremos cerrando la semana de las artes, a la mañana del 3 de octubre en la Jornadas Pedagógicas Cervantinas :  Quijotadas musicales:

                 El cuento   para reír de lo más serio, para armar bochinche y suspenso, para evocar nuestra historia.

      y a la tarde en la Escuela de Artistica ( ex Estética) a las 17 con un taller que nombró:

    LA MUSICA EN NUESTRAS MANOS: ¿Y cómo salimos de la pantallita? ¿Cómo invento rituales y sentimientos comunitarios con los pibes rehenes del mercado?

    “Con la arriesgadísima posibilidad de confiar en la alegría y la magia” dice, y a no dudar que lo logrará.

    📌La inscripción para ambos, en el mes de septiembre en; jornadascervantinasazul@gmail.com

