jueves 2 de julio de 2026 5.39
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    PEÑA EN EL MUSEO COMUNITARIO

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    El próximo sábado 4 de julio, a las 21:00 horas, el Museo Comunitario de Azul abrirá sus puertas de calle Colón 676 para compartir una nueva noche de música, encuentro y tradición.
    La velada contará con la actuación de Jorge Levigne, acompañado por los músicos invitados Diego y Walter Porte, quienes ofrecerán un repertorio para disfrutar entre amigos y en un cálido ambiente peñero.
    La entrada será a colaboración consciente, invitando a cada asistente a aportar de acuerdo con sus posibilidades para acompañar esta propuesta cultural.
    Reservas: 2281-656171.
    ¡Los esperamos para vivir una noche de música, cultura y encuentro en el Museo!

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