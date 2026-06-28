PEÑA EN EL MUSEO COMUNITARIO

El próximo sábado 4 de julio, a las 21:00 horas, el Museo Comunitario de Azul abrirá sus puertas de calle Colón 676 para compartir una nueva noche de música, encuentro y tradición.

La velada contará con la actuación de Jorge Levigne, acompañado por los músicos invitados Diego y Walter Porte, quienes ofrecerán un repertorio para disfrutar entre amigos y en un cálido ambiente peñero.

La entrada será a colaboración consciente, invitando a cada asistente a aportar de acuerdo con sus posibilidades para acompañar esta propuesta cultural.

Reservas: 2281-656171.

¡Los esperamos para vivir una noche de música, cultura y encuentro en el Museo!