    Orientación vocacional y otros talleres en Casa Juve

    El Municipio de Azul informa que en la oferta de talleres para 2026 del Centro Juvenil “Casa Juve”, se encuentra el Taller de orientación vocacional y ocupacional.

    Esta capacitación está a cargo de la licenciada en Psicopedagogía Lucía Escribal y está destinada exclusivamente a estudiantes del último año del nivel secundario.

    La propuesta comprende ocho encuentros con actividades grupales e individuales y además, una devolución personal para cada participante.

    Otros talleres

    El resto de talleres de la Dirección de Políticas Juveniles es para jóvenes de 14 a 29 años y se trata de:

    -Taller de barbería nivel inicial. Prof. Santiago Godoy.

    -Taller de ensamble vocal e instrumental. Prof. Bernardo Lupo (requisito: contar con conocimientos musicales previos).

    -Taller de reciclaje textil y costura. Prof. Daiana Cabrera.

    -Taller de serigrafía. Prof. Matías Alí.

    -Taller de oratoria y debate. Prof. Eugenia Molina.

    -Entrenamiento funcional.

    Consultas e inscripción

                En todos los casos, la inscripción se extenderá hasta el viernes 27 de febrero y los cupos son limitados.

                El registro se realiza a través del siguiente formulario: https://forms.gle/Phq3obHYTzXTCFVm9.          

    Por consultas sobre día, horarios y más, las personas interesadas pueden comunicarse al 2281-660495.

