Orientación vocacional y otros talleres en Casa Juve

El Municipio de Azul informa que en la oferta de talleres para 2026 del Centro Juvenil “Casa Juve”, se encuentra el Taller de orientación vocacional y ocupacional.

Esta capacitación está a cargo de la licenciada en Psicopedagogía Lucía Escribal y está destinada exclusivamente a estudiantes del último año del nivel secundario.

La propuesta comprende ocho encuentros con actividades grupales e individuales y además, una devolución personal para cada participante.

Otros talleres

El resto de talleres de la Dirección de Políticas Juveniles es para jóvenes de 14 a 29 años y se trata de:

-Taller de barbería nivel inicial. Prof. Santiago Godoy.

-Taller de ensamble vocal e instrumental. Prof. Bernardo Lupo (requisito: contar con conocimientos musicales previos).

-Taller de reciclaje textil y costura. Prof. Daiana Cabrera.

-Taller de serigrafía. Prof. Matías Alí.

-Taller de oratoria y debate. Prof. Eugenia Molina.

-Entrenamiento funcional.

Consultas e inscripción

En todos los casos, la inscripción se extenderá hasta el viernes 27 de febrero y los cupos son limitados.

El registro se realiza a través del siguiente formulario: https://forms.gle/Phq3obHYTzXTCFVm9.

Por consultas sobre día, horarios y más, las personas interesadas pueden comunicarse al 2281-660495.