“Orgullo y Prejuicio”, en el Museo López Claro

El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar de una nueva función del ciclo de cine que se lleva adelante en el Museo Municipal de Arte López Claro -Av. Mitre 410-.

Al respecto, mañana jueves a las 20 se proyectará la película “Orgullo y Prejuicio” (Pride and Prejudice, Reino Unido – 2005). Dirección: Joe Wright. Elenco: Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Brenda Blethyn, Carey Mulligan, Donald Sutherland. Duración: 2 h 8 min / Color / Versión original con subtítulos.

La iniciativa cuenta con el auspicio de la Asociación Amigos del Museo y la coordinación de Alfredo Vivarelli. En esta oportunidad, Popi Turón realizará una breve introducción y presentará un prototipo de ropaje que será exhibido en el pasillo del establecimiento.

Sinopsis

Una joven de la burguesía rural de comienzos del siglo XIX es el eje de una trama que retrata los códigos y valores de la sociedad inglesa de la época. Entre el amor y las conveniencias económicas, la protagonista deberá enfrentar los condicionamientos sociales y familiares impuestos a las mujeres, en un tiempo en que la herencia solo podía recaer en los varones.