Olimpiadas Juveniles: el próximo miércoles tendrá lugar la etapa educativa

El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar de la etapa educativa de las Olimpiadas Juveniles que tendrá lugar el miércoles 20 de agosto en el SUMAC.

La actividad comenzará a las 9, mientras que la acreditación será a partir de las 8:30.

En la oportunidad, bajo el eje “Cultura y Educación”, los estudiantes participarán de una trivia en la que deberán responder preguntas relacionadas con la historia, cultura y geografía del partido de Azul.

La propuesta, impulsada por la Dirección de Políticas Juveniles, está destinada a los alumnos de 4° y 5° año del nivel secundario de los establecimientos educativos del Partido, con la finalidad de llegar a la instancia de la Promo con los grupos más consolidados.

Cabe mencionar que la primera instancia de las Olimpiadas, de carácter deportiva, se llevó a cabo en mayo. En tanto, la tercera y última fase abordará la temática ambiental mediante un gran juego con postas que se desarrollará en el Parque Municipal.