Olimpiadas Juveniles 2026: mañana se jugará vóley

El Municipio de Azul invita a la comunidad a acompañar la etapa deportiva correspondiente a las Olimpiadas Juveniles 2026, en la disciplina vóley.

Al respecto, mañana miércoles 13, estudiantes de varias escuelas secundarias de Azul jugarán en el Club Bancario, en lo que será el inicio del torneo.

En este marco, a las 8:30, participarán equipos de los colegios Sagrada Familia, Sagrado Corazón, San Cayetano e Inmaculada Concepción y de la Escuelas de Educación Secundaria Nº 1, 3 (Chillar), 5, 8, 10 y 11. La concentración de los conjuntos será a las 8.

En tanto, desde las 13:30, alumnos y alumnas del turno tarde de los establecimientos educativos Inmaculada Concepción y Mariano Moreno, Escuela Agraria, Escuela Técnica Nº 2 y las Escuelas de Educación Secundaria Nº 1 y 9 serán parte de la propuesta deportiva. En este caso, la concentración será a las 13.

Acerca de las Olimpiadas

La iniciativa, impulsada por la Dirección de Políticas Juveniles, está destinada a los alumnos de 4° y 5° año del nivel secundario de los establecimientos educativos del Partido, con la finalidad de llegar a la instancia de la Promo con los grupos más consolidados.

Además de vóley, la etapa deportiva incluirá fútbol –el miércoles 20 de mayo, en el Estadio Emilio S. Puente del Club Alumni Azuleño; mientas que más adelante se desarrollarán las instancias educativa, talentos y ambiental.