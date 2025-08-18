Ocho años de trabajo en la comunidad Asociación Civil Azul Ciudad Cervantina

Transcurrieron ya ocho años del momento en que un grupo de trabajadores de la cultura azuleños nos reunimos a los fines de trabajar por nuestra Ciudad Cervantina.

Luego de una reunión fundante en la Casa Ronco, con el impulso, de José Manuel Lucía Megías, decidimos unirnos al trabajo que ya realizaba la Asociación española y el Complejo Cultural Ronco, y otras que se sumaron al sueño primero de acción dentro de la comunidad.

Desde entonces, el camino se sembró de avances y retrocesos propios de todo andar, produciendo .

Entonces , en este cumpleaños me permito recordar algunas acciones que concretamos con nuestra gente.

Mencionar el trabajo en las escuelas con desfiles inaugurales que le daban protagonismo a niños y docentes, con cierres a cargo de Laura Juarez y sus chicos, o el taller de zancos de Tuistra. Años de desfiles que sembrara en muñecones nuestro Chirola Gasparini.

Aún queda esa noche destemplada cuando invitamos a los Constructores de Fuego, con Emilio Reato y sus colaboradores para montar una puesta nocturna frente al Angel de la Muerte en el cementerio. Allí nuestros músicos locales, nuestros bailarines y gente de la comunidad desarrolló un espectáculo que finalizaba con el enorme Quijote al rojo vivo obra de un artista increíble, el “Negro” Olmedo, el que se formara junto a Regazzoni.

La puesta que luego este mismo inaugurara en el Lopez Claro :”Invisibles” , gestionada por nuestra Asociación con el auspicio de una empresa local y el municipio.

Recientemente, también con el apoyo económico de un empresario local, en la Boca de la Sierra, “Quijotadas” que privilegió a músicos, artistas plásticos y barriletero local para alegría de niños y sus familias .

Finalmente, en este somero recorrido repasar la inauguración el años pasado con la presencia de la “Orquesta escuela de Berisso”, una puesta inspiradora para nuestros niños que pueden encontrar en la música una opción de vida .

Destacar que desde nuestro Instagram difundimos la cultura local, así como los emprendimientos y , hoy cuenta con 3820 seguidores. A lo que se suma el Facebook y la prensa escrita, oral y televisiva. Llegar desde las redes a lo que ocurre en nuestra ciudad , así como la información de lo que nos llega de afuera y pensamos como necesaria.

Siempre fieles a los postulados de la UNESCO ; cultura , educación , patrimonio y desarrollo comunitario fuimos y seguimos andando.

Es tiempo de agradecer a tantos y tantas personas e instituciones que nos acompañaron en este camino, que no los nombramos pero al leernos sabrán que los estamos mentando.

Es tiempo de agradecer, en este camino de sueños que hoy son nuestro norte y en el que vamos, construyendo siempre.