    Obras premiadas del 40° Salón Azul Nacional de Artes Visuales

    El Municipio de Azul informa que, en la tarde del jueves, tuvo lugar en el Museo Municipal de Arte López Claro, la reunión del jurado del 40° Salón Azul Nacional de Artes Visuales en las secciones de Pintura y Dibujo. El mismo estuvo integrado por los licenciados en Arte, Federico Ruvituso, María Emilia Hendreich y Andrés Aizicovich.

    Luego de la evaluación, el jurado definió las obras premiadas:

    Sección Pintura

    Primer Premio Adquisición. Obra: “Interior de mi corazón” de Gala Altamare (Azul).Óleo sobre sábana.

    Segundo Premio. Obra: “¿Qué sentís?” de Verónica Fernández (CABA). Técnica mixta.

    Primera Mención. Obra: “Marea de miradas” de Martina Acevedo (Buenos Aires). Óleo sobre chapa.

    Segunda Mención. Obra: “Vanitas” de Marila Tarabay (Merlo). Óleo sobre tela.

    Premio especial a la mejor obra de autor azuleño. Obra: “Sepultura” de Marco Carrera. Acrílico sobre MDF.

    Sección Dibujo

    Primer Premio Adquisición. Obra: “Naufragio” de Florencia Marrapodi (CABA).Técnica: tiza pastel sobre papel misionero.

    Segundo Premio. Obra: “Camila y espiral de mariposas” de Nazarena Mastronardi. Técnica: grafito, tinta china y carbonilla sobre papel.

    Primera Mención: Obra: “Bar obrero” de Gonzalo Álvarez (Cortaderas- San Luis). Técnica: tinta y sanguina sobre papel de algodón

    Segunda Mención. Obra: “Esperando el asado” de Jorge Rocha (Venado Tuerto- Santa Fe). Técnica: carbonilla sobre papel.

    Mención del Jurado. Obra: “La vuelta del fascismo” de Mateo Danni (CABA). Técnica: grafito, lápiz de color y acrílico sobre tela.

