Obra de teatro “Simplemente René”

El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar de la presentación la obra “Simplemente René”, conformada por participantes del taller de juegos teatrales para adultos mayores dictado por la Dirección de Atención Primaria de la Salud en el Centro de Jubilados de Monte Viggiano.

La función gratuita será este sábado 18 a las 20, en el Complejo Cultural San Martín –entrada por calle Burgos–.

La misma está bajo la dirección de Emmanuel Cordo y el elenco está compuesto por Cristina Pantano, Raúl Saravia, Elena Vassolo y Martuchii.