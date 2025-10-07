El Municipio de Azul informa que se dictarán nuevos talleres en la Escuela de Platería. En esta oportunidad, se trata de los talleres de Iniciación al Telar María y de Hilado de Lana e Iniciación al uso de Rueca a cargo de la artesana Claudia Tellechea. El primero se dictará los miércoles a las 17 y el segundo, los jueves a las 14:30.

Para informes e inscripción, los interesados deberán dirigirse a la Escuela Municipal de Platería, ubicada en la sede del ex Ferrocarril Roca, de lunes a viernes de 9 a 13.