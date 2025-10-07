    Nuevos talleres en la Escuela de Platería

    63

    El Municipio de Azul informa que se dictarán nuevos talleres en la Escuela de Platería. En esta oportunidad, se trata de los talleres de Iniciación al Telar María y de Hilado de Lana e Iniciación al uso de Rueca a cargo de la artesana Claudia Tellechea. El primero se dictará los miércoles a las 17 y el segundo, los jueves a las 14:30.

                Para informes e inscripción, los interesados deberán dirigirse a la Escuela Municipal de Platería, ubicada en la sede del ex Ferrocarril Roca, de lunes a viernes de 9 a 13.

    Artículos relacionadosMás del autor