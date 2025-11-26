NUEVO DISCO EN VIVO DE LA PATADA BLUES



La banda de blues y rock azuleña acaba de grabar su cuarto disco titulado «Noche de blues en el teatro». Este material fue grabado en vivo durante dos conciertos en el Teatro Español, el de 2024 junto al referente del blues argentino, el guitarrista Don Villanova Botafogo; y el de este año junto al pianista ex Memphis, Fabián Prado, el virtuoso violero Dany Raffo, a la que se sumo como cantante Paula Villamayor. LA PATADA formada por el escritor azuleño Héctor Mañandes en 1978, esta integrada por Panchi Arias (guitarra y voz), Diego Pourte (batería), Miguel Mugueta (guitarra y voz. Unico miembro original) y Walter «Vikingo» Pourte en bajo son como expreso Daniel Raffo la banda mas antigua, junto a «El Reloj» de nuestro país. También figuran entre sus 2hitos» el haber sido los creadores del festival «Azul Rock» o el haber tocado junto con SUMO y Los RESDNDITOS DE RICOTA, entre otras aventuras musicales. La masterización de este nuevo disco estuvo a cargo de Martín Messineo, mientras imágenes fueron de Jorge Maciel y de Juan Mingarro. El nuevo material discográfico se encuentra en SPOTIFY y todas las plataformas. Es muy probable que la tradicional banda de rock sureño y blues se presente este año en el «Azul Rock».