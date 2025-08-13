NUEVAS FECHAS EN LA SALITA.



«APROXIMACIONES A UN AÑO NUEVO»



Sábado 23 (20 hs) y Domingo 24 (19 hs), Agosto 2025.

Ya podés pedir tu entrada. DOS ÚLTIMAS FUNCIONES EN AZUL!



El EQUIPO DELTA – Trabajo Teatral de Azul, presenta este trabajo elaborado por uno de los grupos del Taller Imaginario Soldenoche, espacio formativo de la agrupación.



Intérpretes: Susana SÁNCHEZ, Valentina VUOTTO, Mauro MINVIELLE, Ma. Julia OJEDA GOÑI, Marcelo LIBRANDI, Victorino ARÍSTEGUI, León BARDA, Milagros PALERMO, Vicky BELSITO, Simón PERLI, Ruben REBOLINO y Virginia HARAMBOURE.

Flyer: Pablo DE ROSA. Vestuario: Daniel NAVAS. Luz y sonido: Natalia MOLINA/Nico NAVAS. Realización escenográfica y producción: Equipo Delta. Dir. Gral.: Edelmiro Menchaca Bernárdez.

en LA SALITA, Malere -ex Córdoba- 567, entre Moreno y Av.25 de Mayo. AZUL.

ENTRADAS $ 10.000.-

ANTICIPADAS $ 8.000.- (Solicitarla po WP al 2281 315117).