jueves 14 de mayo de 2026 15.38
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    Nueva edición de Tardes de Milonga

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                El Municipio de Azul invita a participar de una nueva edición del ciclo “Tardes de Milonga”. La misma se realizará este domingo 17, a las 18, en el Centro de Jubilados Villa Piazza -Industria 741-.

                La propuesta incluirá clases abiertas de tango, la charla “París y el Tango” a cargo de Miguel Viciconte y una milonga de cierre para compartir la música y la danza en comunidad.

                Cabe destacar que el ciclo está dirigido a cantantes, bailarines, investigadores y apasionados del tango. La iniciativa se desarrolla un domingo al mes en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de recorrer los barrios, sumar nuevos públicos y fortalecer la identidad cultural de Azul.

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