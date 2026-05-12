Nueva edición de Tardes de Milonga

El Municipio de Azul invita a participar de una nueva edición del ciclo “Tardes de Milonga”. La misma se realizará este domingo 17, a las 18, en el Centro de Jubilados Villa Piazza -Industria 741-.

La propuesta incluirá clases abiertas de tango, la charla “París y el Tango” a cargo de Miguel Viciconte y una milonga de cierre para compartir la música y la danza en comunidad.

Cabe destacar que el ciclo está dirigido a cantantes, bailarines, investigadores y apasionados del tango. La iniciativa se desarrolla un domingo al mes en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de recorrer los barrios, sumar nuevos públicos y fortalecer la identidad cultural de Azul.