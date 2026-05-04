Narremos memoria: la UNLP convoca a jóvenes bonaerenses aproducir reels y podcasts

En el marco de los 50 años del último golpe cívico-militar, la Universidad Nacional de La

Plata (UNLP), a través de su prosecretaría de Medios y Publicaciones, lanzó la convocatoria

“Narremos MEMORIA”, destinada a estudiantes secundarios y universitarios de la provincia

de Buenos Aires. Se trata de una propuesta impulsada en conjunto con el Instituto Cultural

de la provincia de Buenos Aires; la subsecretaría de Derechos Humanos perteneciente al

ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia y la Unión de Estudiantes

Secundarios (UES).



La iniciativa invita a jóvenes de entre 16 y 25 años a producir contenidos audiovisuales

(reels) o sonoros (podcasts) que aborden la agenda de memoria, verdad y justicia, poniendo

en diálogo el pasado reciente con las problemáticas y luchas del presente.



El concurso propone a las y los jóvenes dar testimonio de las luchas contemporáneas,

expresando sus esperanzas y sus demandas, y a dar visibilidad a las realidades que

habitan, las injusticias que enfrentan y las transformaciones que desean. La convocatoria

propone tres ejes de trabajo orientadores: los derechos que las juventudes supieron

conseguir; las luchas juveniles de ayer y de hoy; y las historias locales que inspiran la

participación y la organización juvenil.



Las producciones deberán ser inéditas y presentarse en formato de serie de cuatro

episodios, con una propuesta piloto al momento de la inscripción. Se podrá participar de

manera individual o grupal (hasta cuatro integrantes), y se reconocerán los proyectos que

promuevan el abordaje de problemáticas actuales desde una mirada situada.



Serán seleccionados seis proyectos ganadores —tres sonoros y tres audiovisuales— que

contarán con apoyo técnico en su realización, recibirán una estatuilla conmemorativa y

serán difundidos a través de Radio UNLP, UNLP TV y las plataformas digitales de Medios

UNLP.



La convocatoria se encuentra abierta hasta el 30 de mayo y los resultados se darán a

conocer el 30 de junio. El cronograma contempla un período de producción de los proyectos

ganadores que se desarrollará entre julio y agosto, y una publicación prevista para el mes

septiembre, en ocasión de la conmemoración de los 50 años de la Noche de los Lápices.

Para más información e inscripción, las y los interesados pueden ingresar a:

https://medios.unlp.edu.ar/narremos-memoria/