Narremos memoria: la UNLP convoca a jóvenes bonaerenses aproducir reels y podcasts

En el marco de los 50 años del último golpe cívico-militar, la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP), a través de su prosecretaría de Medios y Publicaciones, lanzó la convocatoria
“Narremos MEMORIA”, destinada a estudiantes secundarios y universitarios de la provincia
de Buenos Aires. Se trata de una propuesta impulsada en conjunto con el Instituto Cultural
de la provincia de Buenos Aires; la subsecretaría de Derechos Humanos perteneciente al
ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia y la Unión de Estudiantes
Secundarios (UES).
La iniciativa invita a jóvenes de entre 16 y 25 años a producir contenidos audiovisuales
(reels) o sonoros (podcasts) que aborden la agenda de memoria, verdad y justicia, poniendo
en diálogo el pasado reciente con las problemáticas y luchas del presente.
El concurso propone a las y los jóvenes dar testimonio de las luchas contemporáneas,
expresando sus esperanzas y sus demandas, y a dar visibilidad a las realidades que
habitan, las injusticias que enfrentan y las transformaciones que desean. La convocatoria
propone tres ejes de trabajo orientadores: los derechos que las juventudes supieron
conseguir; las luchas juveniles de ayer y de hoy; y las historias locales que inspiran la
participación y la organización juvenil.
Las producciones deberán ser inéditas y presentarse en formato de serie de cuatro
episodios, con una propuesta piloto al momento de la inscripción. Se podrá participar de
manera individual o grupal (hasta cuatro integrantes), y se reconocerán los proyectos que
promuevan el abordaje de problemáticas actuales desde una mirada situada.
Serán seleccionados seis proyectos ganadores —tres sonoros y tres audiovisuales— que
contarán con apoyo técnico en su realización, recibirán una estatuilla conmemorativa y
serán difundidos a través de Radio UNLP, UNLP TV y las plataformas digitales de Medios
UNLP.
La convocatoria se encuentra abierta hasta el 30 de mayo y los resultados se darán a
conocer el 30 de junio. El cronograma contempla un período de producción de los proyectos
ganadores que se desarrollará entre julio y agosto, y una publicación prevista para el mes
septiembre, en ocasión de la conmemoración de los 50 años de la Noche de los Lápices.
Para más información e inscripción, las y los interesados pueden ingresar a:
https://medios.unlp.edu.ar/narremos-memoria/