miércoles 8 de julio de 2026 13.37
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    “Música en Vivo” en la Escuela Municipal de Música

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    El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar del ciclo “Música en Vivo”, que se desarrollará los días lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de julio a las 18 horas, en la Escuela de Música, Av. Mitre 30.

    La propuesta contará con la participación de docentes y estudiantes del establecimiento, quienes compartirán talleres y presentaciones con distintos instrumentos y ensambles.

    Cronograma de actividades:

    -Lunes 13: Taller de Guitarra a cargo del Prof. Fernando Chiodi y Ensambles dirigidos por los profesores Robledo, Vitale y Sánchez. 

    -Martes 14: Taller de Canto con el Prof. Antonio Tocino y Taller de Iniciación Musical a cargo del Prof. Diego Pourté. 

    -Miércoles 15: Taller de Canto a cargo de la Prof. Inés Maddío, Taller de Cuerdas con el Prof. Ulises Merlos y Taller de Vientos a cargo del Prof. Pablo De Rosa.

    La actividad es con entrada libre y gratuita y constituye una oportunidad para disfrutar de la música en vivo y conocer el trabajo que realizan estudiantes y docentes de la Escuela de Música.

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