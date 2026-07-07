“Música en Vivo” en la Escuela Municipal de Música

El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar del ciclo “Música en Vivo”, que se desarrollará los días lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de julio a las 18 horas, en la Escuela de Música, Av. Mitre 30.

La propuesta contará con la participación de docentes y estudiantes del establecimiento, quienes compartirán talleres y presentaciones con distintos instrumentos y ensambles.

Cronograma de actividades:

-Lunes 13: Taller de Guitarra a cargo del Prof. Fernando Chiodi y Ensambles dirigidos por los profesores Robledo, Vitale y Sánchez.

-Martes 14: Taller de Canto con el Prof. Antonio Tocino y Taller de Iniciación Musical a cargo del Prof. Diego Pourté.

-Miércoles 15: Taller de Canto a cargo de la Prof. Inés Maddío, Taller de Cuerdas con el Prof. Ulises Merlos y Taller de Vientos a cargo del Prof. Pablo De Rosa.

La actividad es con entrada libre y gratuita y constituye una oportunidad para disfrutar de la música en vivo y conocer el trabajo que realizan estudiantes y docentes de la Escuela de Música.