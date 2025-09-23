Muestra “Museo Rodante – Colección en Movimiento” en el López Claro

El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar de la inauguración de la muestra “Museo Rodante – Colección en Movimiento”, que se realizará este viernes 26 a las 19:30 en el Museo López Claro (Avda. Mitre 410), en el marco de los 30 años de la institución municipal de arte.

La producción reúne obras de reconocidos artistas como Lorenzo Gigli, Raúl Lozza, Mane Bernardo, César López Claro, Laura Binder, Oscar Levaggi, Anita Payró, Raquel Forner, Sandra Guascone, Elsa Santanera, Magdalena Milomes, Manuela Col Cárdenas y Dalmiro Rebolledo, entre otros, pertenecientes al Museo provincial de Bellas Artes.

Asimismo, se exhibirán piezas de Emilio Reato, Clorindo Testa, Omar Gasparini y Renata Schussheim, integrantes del patrimonio del establecimiento local.

Dicha propuesta tiene como finalidad divulgar, preservar y expandir las formas de identidad, la imaginación y la memoria colectiva. A través de este recorrido itinerante, las obras adquiridas por el Estado bonaerense viajan por distintos municipios proponiendo una reflexión sobre el valor de los patrimonios, la historia del arte y el rol de las imágenes en el debate sobre la soberanía.