En el marco de la conmemoración del Día de los/as Veterano/as y Caídos/as en la Guerra de las Malvinas, la Facultad de Derecho exhibe la muestra itinerante “Volver a las Islas. Justicia y Soberanía” elaborada por la Comisión Provincial por la Memoria, perteneciente al Museo de Arte y Memoria. ⁣⁣

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Esta muestra recoge el desafío, asumiendo que todavía hoy las memorias sobre Malvinas⁣

forman parte de territorios en disputa. Y exige reponer el contexto de la dictadura militar: la⁣

guerra de Malvinas fue parte de la cadena de terror, muerte, tortura y desaparición que⁣

impusieron las Fuerzas Armadas a toda la sociedad argentina, y que también se trasladó a las⁣

islas durante el conflicto. Pensar Malvinas en esa clave fue el reclamo impulsado por ex⁣

combatientes y organismos de derechos humanos: reconstruir la historia sobre un relato que⁣

no fuera el que impuso la dictadura militar.⁣

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En estos archivos no sólo están las pruebas de la estrategia de la dictadura militar para encubrir con un manto de neblina lo ocurrido en las Islas sino también la resistencia de los que siguieron inscribiendo la cuestión Malvinas como parte de los reclamos por la memoria, verdad y justicia.⁣

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La cuestión Malvinas es parte de la agenda de la democracia. Memoria, verdad, justicia, identidad y soberanía; un camino que seguimos recorriendo.⁣

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➡ La muestra se exhibe en el Campus Universitario de Azul, de lunes a viernes de 8 a 20 horas.⁣⁣

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✔ La misma forma parte del Pasillo Cultural UNICEN, una iniciativa que articula a las facultades de Derecho, Arte, Exactas, Humanas y Sociales, y que se desarrolla de manera sostenida desde el año 2023.⁣

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¡Te invitamos a recorrerla!⁣

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@cpmemoria @museodearteymemoria