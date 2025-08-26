Muestra escultórica “Barahúnda” en el López Claro

El Municipio de Azul invita a la comunidad a visitar la muestra escultórica “Barahúnda” de la artista Abril Barrado que se exhibirá hasta el sábado 13 de septiembre en el Museo Municipal López Claro–ubicado en Av. Mitre 410-.

La exposición podrá ser visitada de martes a viernes de 8 a 18; sábado y domingo de 16 a 19.

Sobre la producción

Barahúnda significa ruido, desorden, confusión. La instalación está conformada por una enorme figura antropomórfica, un adolescente aturdido que se tapa los oídos. Con cabeza de impala, una especie de antílope que vive en grandes manadas pero que a su vez se divide en pequeños grupos sociales ya que necesitan de estos últimos para su supervivencia, al igual que nosotros.

Detrás de esta figura se forma una estampida compuesta por 20 caballos que lo rodean acompañados de un rumor atronador. Este adolescente lucha permanentemente en soledad, intenta adaptarse en ese proceso de transición, procura descubrir su propia identidad y su autonomía individual, lidia con la necesidad de ser aceptado por su entorno; un entorno que no logra comprender y, por ende, no puede aceptar ni sentirse aceptado.

Ya no es un niño y aún no es un joven autosuficiente, pero es empujado al mundo real como parte inexorable de la madurez. Se siente atormentado por sus pensamientos y éstos toman una dimensión cada vez más bestial; son los caballos que bufan, relinchan y resoplan mientras corren formando una tropilla ensordecedora. Son: la madre, la rivalidad, el acoso, la rebeldía, la arrogancia, la belleza, la brutalidad, la obsecuencia, la disolución de los vínculos, el enamoramiento.