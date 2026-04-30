Muestra “DIFERENTE”: invitación a charla

El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar de una charla con el artista Benjamín Aitala, que se realizará este sábado 2 de mayo a las 18:30 en el Museo Municipal de Arte López Claro, en el marco de la muestra “DIFERENTE”, de su autoría, actualmente en exposición en dicho espacio.

Se recuerda que la exhibición está compuesta por obras sobre madera tallada, pintadas con acrílico, en pequeños y grandes formatos.

En la oportunidad, Aitala -pintor, escultor, curador y montajista- propondrá un recorrido dialogado junto al público, en el que compartirá su proceso creativo y aspectos centrales de su arte. La actividad será con entrada libre y gratuita.

Cabe mencionar que el autor cuenta con una destacada trayectoria en galerías, museos y ferias de arte contemporáneo de América, Europa y Asia, y sus obras integran colecciones privadas e institucionales en distintos puntos del mundo.

Las producciones pueden visitarse hasta el 17 de mayo, en Av. Mitre 410, de martes a viernes de 8 a 18, y los sábados y domingos de 16 a 19.