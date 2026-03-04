    Muestra del patrimonio del Museo López Claro

    El Municipio de Azul invita a la comunidad a visitar, desde el viernes 6 de
    marzo hasta el 5 de abril, la muestra del patrimonio del Museo Municipal López
    Claro, donde se presentarán algunas de las pinturas, dibujos, grabados y
    esculturas que integran la colección de la institución.
    Entre los artistas que conforman esta exposición están Cesar López Claro,
    Fabián Attila, Nicolás Menza, Ana Tarsia, Leo Vinci Claudio Roveda, Martin
    Escuvet, Juan Carlos Comperatore, Carolina Cervirizzo, Ortega Castellano, Rubén
    Roldan, Antonella Scavuzzo.
    Se podrá visitar de martes a viernes de 8 a 18 y sábados y domingos de
    17a 20, en Av. Mitre 410.

