Muestra del Centro urbano de Azul

En el marco del Festival Cervantino, la Facultad de Derecho, en la sede de Bolívar 481, exhibe una muestra de fachadas del casco urbano del centro de la ciudad de Azul. La misma es el inicio de un proyecto de extensión que busca promover un trabajo interdisciplinario que articule saberes jurídicos, de gestión pública, culturales y artísticos, vinculando a estudiantes y comunidad en un proceso de construcción colectiva. A través de la digitalización de las cédulas catastrales, se pretende recuperar y poner en valor el archivo histórico de Catastro Municipal donde se aportará al resguardo de la memoria urbana de Azul y a la revalorización de su patrimonio arquitectónico.

La misma se puede recorrer de lunes a viernes de 9 a 19 horas desde el miércoles 8 de octubre.