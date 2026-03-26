Mes del Compostaje: taller abierto y entrega de composteras

El Municipio de Azul informa que, en el marco del Mes del Compostaje, se realizará un taller sobre la temática destinado a vecinas y vecinos.

La actividad tendrá lugar este martes 31 a las 14, en la Escuela N° 13, ubicada en Maipú Norte N°0150.

Durante el encuentro las personas que participen recibirán una compostera plástica de 60 litros para comenzar o continuar con dicha práctica, promoviendo la reducción de residuos orgánicos y facilitando la correcta separación de los materiales reciclables.

La propuesta es abierta a toda la comunidad y requiere inscripción previa a través del siguiente formulario: https://forms.gle/fQ2fA8JypVRvoz1A6