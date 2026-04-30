Maya Landésman presenta “Estoy Grande” en Azul

La reconocida comediante Maya Landésman llega a la ciudad de Azul con su nuevo espectáculo de stand up titulado “Estoy Grande”, una propuesta cargada de humor, ironía y observaciones sobre el paso del tiempo, las experiencias acumuladas y las pequeñas grandes contradicciones de la vida adulta.

Con una impronta fresca y descontracturada, el show invita al público a reírse de sí mismo a partir de situaciones cotidianas, vínculos, recuerdos y cambios generacionales. Bajo el lema “Más años, más historias, más risas”, Landésman construye un relato cercano que conecta rápidamente con la audiencia.

La función tendrá lugar el próximo viernes 1 de mayo a las 21 horas en Espacio Soho, ubicado en Burgos 937, Azul.

El espectáculo forma parte de una gira que viene recorriendo distintas ciudades con gran recepción del público.

Las reservas pueden realizarse al 2281 418668.

Una oportunidad para disfrutar de una noche distinta, con humor en vivo y una propuesta que combina inteligencia, identificación y entretenimiento.