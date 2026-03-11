    Maratón Ciudad de Azul “Camino al Bicentenario”

    89

    El Municipio de Azul informa que el domingo 12 de abril se realizará la maratón Ciudad de Azul “Camino al Bicentenario”.

    La actividad comenzará a las 11:30 y tendrá como punto de encuentro el Veredón Municipal.

    En la ocasión se disputarán las siguientes distancias:

    -Corredores: 7 km.

    -Caminantes: 5 km.

    La competencia es organizada por la Dirección de Deportes de la comuna junto al Centro de Formación Integral N° 1 “Jesús de Nazaret”, y será a beneficio de esta institución, que actualmente se encuentra realizando obras en su edificio.

    Además, la iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Asociación de Pedestristas Azuleños y de la Subsecretaría de Deportes de la Provincia.

    El costo de inscripción será de $5000 para caminantes y $8000 para corredores.

    Las personas interesadas en inscribirse deberán comunicarse con el CFI N° 1 al (2281) 669117, en el horario de 8:20 a 16:30.

    Por consultas o más información, podrán acercarse a la oficina de Deportes -Av. 25 de Mayo y San Martín-, de lunes a viernes de 8 a 14, o comunicarse al teléfono 431752.

    Artículos relacionadosMás del autor