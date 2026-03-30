El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar de la maratón Ciudad de Azul “Camino al Bicentenario” que se realizará el domingo 12 de abril.

La actividad comenzará a las 11:30 y tendrá como punto de encuentro el Veredón Municipal.

En la ocasión se disputarán las siguientes distancias:

-Corredores: 7 km.

-Caminantes: 5 km.

La competencia es organizada por la Dirección de Deportes de la comuna junto al Centro de Formación Integral N° 1 “Jesús de Nazaret”, y será a beneficio de esta institución, que actualmente se encuentra realizando obras en su edificio.

Además, la iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Asociación de Pedestristas Azuleños y de la Subsecretaría de Deportes de la Provincia.

El costo de inscripción será de $5000 para caminantes y $8000 para corredores.

Las personas interesadas en inscribirse deberán comunicarse con el CFI N° 1 vía WhatsApp al (2281) 669117, en el horario de 8:20 a 16:30.

Por consultas o más información, podrán acercarse a la oficina de Deportes -Av. 25 de Mayo y San Martín-, de lunes a viernes de 8 a 14, o comunicarse al teléfono 431752.