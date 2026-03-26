Malvinas y las disputas por la memoria colectiva: Charla a cargo de Edgardo Esteban

El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar de la charla que brindará Edgardo Esteban, periodista, escritor, docente y guionista argentino, excombatiente de la Guerra de Malvinas.

La misma se realizará este lunes 30 a las 15 en el Salón Cultural, ubicado en San Martín 425 P.A. La entrada será libre y gratuita.

En la oportunidad, Esteban compartirá reflexiones vinculadas a su libro “La última batalla” obra donde narra el hecho de que en noviembre de 2020 descubrió que su cédula militar había sido subastada en Inglaterra como un trofeo de guerra. Ese episodio lo llevó a una profunda reflexión sobre identidad, dignidad y memoria, y a reconstruir los días en que fue prisionero de guerra luego de la derrota en Malvinas.

Mediante dicho material el autor demuestra que el pasado no es un objeto de museo ni un souvenir bélico, sino una fuerza viva que exige ser comprendida y defendida. A través de su relato, Esteban transforma el dolor en memoria colectiva y abre un espacio de diálogo sobre las heridas que aún persisten en nuestra historia reciente.