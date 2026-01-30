Los mejores lanzadores de martillo del país entrenan en Azul

Desde el miércoles pasado, Azul es sede del Campus selectivo de entrenamiento de Lanzamiento de martillo.

Al respecto, entre los que participan están diez de los mejores lanzadores del país, deportistas que cuentan con importantes resultados y marcas. Entre ellos, el campeón sudamericano de adultos y atleta olímpico Joaquín Gómez.

Los atletas –que provienen de diferentes provincias y localidades- entrenan en la Pista Municipal, con el acompañamiento de profesores de la Escuela Municipal de Atletismo.

Luego de las prácticas de esta semana, mañana tendrán un pequeño torneo interno para cerrar las mismas.