LLEGA “LA BALLENA” PROTAGONIZADA POR JULIO CHÁVEZ

Con gran concurrencia del público la exitosa obra de teatro “La Ballena”, protagonizada por Julio Chávez y la dirección de Ricky Pashkus, se presentará en el Teatro de Azul. La misma es reconocida mundialmente e inspiró la película por la que su actor protagonista Brendan Fraser ganó un Premio Oscar.

SOBRE LA BALLENA

Charlie es un profesor de literatura que da clases desde su casa. Está enfermo, tiene obesidad mórbida, ha decidido no atenderse y atraviesa sus días acompañado de su amiga Ana. Así, conoce a Tomás, un joven religioso que lo lleva a enfrentar su historia. Y frente a la certeza de sus últimos días decide reencontrarse con Ellie, su hija, a la que no ve desde hace ocho años.

Con ella, intentará reparar un vínculo marcado por recuerdos, silencios y rencores. “La Ballena” es la historia de un final. Los últimos días en la vida de un hombre que lleva en su cuerpo el daño que se ha hecho, que ha hecho y que le han hecho. Los últimos días de un hombre que intenta reparar algo impulsado por una esperanza en el mundo. Perdonar y ser perdonado es una forma de darle una nueva oportunidad al ser humano.

FICHA TÉCNICA:

Autor: Samuel D. Hunter

Escenografía: Jorge Ferrari

Vestuario: Gustavo Alderete de “La Polilla»

Música: Diego Vainer

Maquillaje FX: Germán Pérez, Marianela Moldavsky

Dirección: Ricky Pashkus

Producción Ejecutiva: Francisco Martínez Jones

Producción General: Rimas / Maximiliano Córdoba / Juan Pelosi / Quality Producciones

“La Ballena” protagonizada por Julio Chávez se presentará el sábado 23 de mayo a las 21 hs. en el Teatro Español de Azul con la organización de la Fundación del Teatro Español y auspiciado por la Asociación Española.

Entradas anticipadas a la venta en boletería del Teatro.

Valor de las entradas con ubicación: $ 50.000 a 40.000.-