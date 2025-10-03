    Llega la 3° Fiesta del Arraigo y la Familia Rural en Pablo Acosta

    36

    El Municipio de Azul recuerda que el próximo domingo 12 en el paraje Pablo Acosta, se realizará la 3° edición de la Fiesta del Arraigo y la Familia Rural.

    Con entrada libre y gratuita, la actividad comenzará a las 9:30 y se extenderá hasta el atardecer, con propuestas para toda la familia.

    En la ocasión, habrá desfile criollo, feria de productores y artesanos, actividades recreativas, radio abierta y una cantina con precios populares.

    Además, durante todo el día funcionará un espacio para bailar con diversos espectáculos.

     Al respecto, la grilla de presentaciones previstas es la siguiente:

    En danza

    Alma Martínez y Maia Escalada

    Grupo folclórico Ecos de la Telesita

    Ballet Peñí Mapú

    Ballet Alegranza

    Grupo Fitdance Si quiero puedo

    Ballet Amor y Danza

    Ballet El Fortín del Azul

    Música en vivo

    Estudiantes de la EP N° 37 de Pablo Acosta

    Rufino Dupín

    Dylan Torres

    India Bianculi, Felipe Bayo, Benja Mobilio, Pepo Bayo (cantores y guitarreros)

    María Julia del Río

    Dylan Aldaz

    Natalia González

    Marie Panelo y Chiquito Rodríguez

    Juan Bautista González Grupo

    Martín Pereyra

    Oki Díaz

    Quincheros

    FAM

    Paula Villamayor Grupo

    La Banda de Diego

    La animación estará a cargo de Cristian Loustou.

    Se invita a toda la comunidad a participar. En tanto, se recomienda llevar reposeras, mantas,  equipo de mate y abrigo para disfrutar del atardecer campero.

    La organización corresponde a ACEPT Nº 31 y a la Comisión Fiesta del Arraigo y la Familia Rural, con el auspicio de la comuna.

    Aquellas personas interesadas en acceder a más información sobre la propuesta pueden visitar las cuentas: Fiesta del Arraigo y la Familia Rural Pablo Acosta (FB) o @fiestadelarraigo.pabloacosta (IG).

    Artículos relacionadosMás del autor