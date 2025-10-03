Llega la 3° Fiesta del Arraigo y la Familia Rural en Pablo Acosta

El Municipio de Azul recuerda que el próximo domingo 12 en el paraje Pablo Acosta, se realizará la 3° edición de la Fiesta del Arraigo y la Familia Rural.

Con entrada libre y gratuita, la actividad comenzará a las 9:30 y se extenderá hasta el atardecer, con propuestas para toda la familia.

En la ocasión, habrá desfile criollo, feria de productores y artesanos, actividades recreativas, radio abierta y una cantina con precios populares.

Además, durante todo el día funcionará un espacio para bailar con diversos espectáculos.

Al respecto, la grilla de presentaciones previstas es la siguiente:

En danza

Alma Martínez y Maia Escalada

Grupo folclórico Ecos de la Telesita

Ballet Peñí Mapú

Ballet Alegranza

Grupo Fitdance Si quiero puedo

Ballet Amor y Danza

Ballet El Fortín del Azul

Música en vivo

Estudiantes de la EP N° 37 de Pablo Acosta

Rufino Dupín

Dylan Torres

India Bianculi, Felipe Bayo, Benja Mobilio, Pepo Bayo (cantores y guitarreros)

María Julia del Río

Dylan Aldaz

Natalia González

Marie Panelo y Chiquito Rodríguez

Juan Bautista González Grupo

Martín Pereyra

Oki Díaz

Quincheros

FAM

Paula Villamayor Grupo

La Banda de Diego

La animación estará a cargo de Cristian Loustou.

Se invita a toda la comunidad a participar. En tanto, se recomienda llevar reposeras, mantas, equipo de mate y abrigo para disfrutar del atardecer campero.

La organización corresponde a ACEPT Nº 31 y a la Comisión Fiesta del Arraigo y la Familia Rural, con el auspicio de la comuna.

Aquellas personas interesadas en acceder a más información sobre la propuesta pueden visitar las cuentas: Fiesta del Arraigo y la Familia Rural Pablo Acosta (FB) o @fiestadelarraigo.pabloacosta (IG).