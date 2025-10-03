Llega la 3° Fiesta del Arraigo y la Familia Rural en Pablo Acosta

El Municipio de Azul recuerda que el próximo domingo 12 en el paraje Pablo Acosta, se realizará la 3° edición de la Fiesta del Arraigo y la Familia Rural.
Con entrada libre y gratuita, la actividad comenzará a las 9:30 y se extenderá hasta el atardecer, con propuestas para toda la familia.
En la ocasión, habrá desfile criollo, feria de productores y artesanos, actividades recreativas, radio abierta y una cantina con precios populares.
Además, durante todo el día funcionará un espacio para bailar con diversos espectáculos.
Al respecto, la grilla de presentaciones previstas es la siguiente:
En danza
Alma Martínez y Maia Escalada
Grupo folclórico Ecos de la Telesita
Ballet Peñí Mapú
Ballet Alegranza
Grupo Fitdance Si quiero puedo
Ballet Amor y Danza
Ballet El Fortín del Azul
Música en vivo
Estudiantes de la EP N° 37 de Pablo Acosta
Rufino Dupín
Dylan Torres
India Bianculi, Felipe Bayo, Benja Mobilio, Pepo Bayo (cantores y guitarreros)
María Julia del Río
Dylan Aldaz
Natalia González
Marie Panelo y Chiquito Rodríguez
Juan Bautista González Grupo
Martín Pereyra
Oki Díaz
Quincheros
FAM
Paula Villamayor Grupo
La Banda de Diego
La animación estará a cargo de Cristian Loustou.
Se invita a toda la comunidad a participar. En tanto, se recomienda llevar reposeras, mantas, equipo de mate y abrigo para disfrutar del atardecer campero.
La organización corresponde a ACEPT Nº 31 y a la Comisión Fiesta del Arraigo y la Familia Rural, con el auspicio de la comuna.
Aquellas personas interesadas en acceder a más información sobre la propuesta pueden visitar las cuentas: Fiesta del Arraigo y la Familia Rural Pablo Acosta (FB) o @fiestadelarraigo.pabloacosta (IG).