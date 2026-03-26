LLEGA A AZUL “EXPERIENCIA DALIA GUTMANN”

“Experiencia Dalia Gutmann” es un show de stand up en el cual -fiel a su estilo verborrágico y alocado- la comediante cuenta las vivencias de una ex adolescente de los 90 que se convirtió en una señora perimenopáusica, madre de dos, en pareja hace mil aunque ya no se use, que se asume cambiante, dudosa, histérica, impuntual, terca y todas esas cosas le complican la vida, pero intenta convertir en comedia.

Hace 20 años que Dalia Gutmann se dedica al humor, y comparte con el público las cosas que le pasan. Ella se ha convertido en una voz clave para reflejar el universo de las mujeres a través de la comedia.

Su habilidad para conectar con la audiencia logra que muchas mujeres se sientan identificadas y acompañadas, y que los hombres que asisten al show comprendan un poco más nuestra vida cotidiana (Aunque vale aclarar que a veces puedan irse más confundidos de lo que entraron).

FICHA TÉCNICO ARTÍSTICA:

Textos: Dalia Gutmann

Dirección: Mariela Asensio @marielaAsensio

Producción Ejecutiva y Asistencia de Dirección: Eleonora Di Bello @eledibello

Diseño de iluminación y audiovisuales: Mariela Asensio

Diseño de Vestuario: Vessna Bebek @vesnabebek

Diseño Gráfico: Paula Sánchez @soy_paulis_sanchez

Redes Sociales: Alexis Mazzitelli @mazzitellialexis

Coach coreógráfica: Leticia Rojas Bilbao @LeticiaRojasBilbao

Asistencia General y Administración: Mariana Birman @mariana.birman

Productor Asociado: Diego Djeredjian

Producción General: Chiaku S.R.L.

Acerca de Dalia Gutmann:

Comediante, conductora y locutora, ha sido una precursora del stand up en la Argentina. Desde el año 2005 se sube ininterrumpidamente a los escenarios para hacer reír, y a partir de 2009 hace unipersonales de humor.

Desde el 2011 hasta el 2019 estuvo al frente del show “Cosa de Minas”.

En 2021 estrenó en el Maipo “Tengo Cosas Para Hacer” un show que no se parece a ningún otro.

Con sus espectáculos, recorrió los escenarios de toda la Argentina, y de países como Chile, Ecuador, Uruguay, Perú, Colombia y España.

En 2024 ganó el Premio Lola Mora como mejor humorista, otorgado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es votado por la gente.

También creó el documental “Stand Up a lo Argentino”, donde cuenta la historia del stand up en su país, y que fue seleccionado para proyectarse en el Festival Bafici.

En su rol de conductora estuvo al frente de programas de televisión, radio y podcast.

Actuó en películas y series, escribió humor para diferentes revistas, y actualmente hace una columna para el Diario Clarín.

También escribió tres libros y formatos originales para contenidos web.

Muy activa en redes sociales, en todas la encontrás como @daliagutmann.

“Experiencia Dalia Gutmann” se presentará el viernes 5 de junio a las 21 hs. en el Teatro Español de Azul con la organización de la Fundación del Teatro Español y auspiciado por la Asociación Española.

Entradas anticipadas a la venta en boletería del Teatro.

Valor de las entradas con ubicación: $ 35.000.- y $ 30.000.-