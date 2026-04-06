Lengua de señas en Casa Juve

El Municipio de Azul informa que se encuentra abierta la inscripción para participar del taller de Lengua de Señas Argentinas en el Centro Juvenil Municipal “Casa Juve”.

El mismo se dictará desde el corriente mes y está destinado a jóvenes de 14 a 29 años.

Al respecto, dicho espacio será coordinado por Stella Palma y Emilia Zaffora y se desarrollará los días martes, de 17 a 18 para el nivel principiante y de 18 a 19 para el nivel avanzado.

La propuesta tiene como objetivo promover la inclusión a través del aprendizaje de esta herramienta, favoreciendo la comunicación con personas sordas en diferentes ámbitos de la vida cotidiana.

La inscripción debe realizarse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/Phq3obHYTzXTCFVm9.

Por consultas, las personas interesadas pueden comunicarse con la Dirección de Políticas Juveniles al 2281-660495.