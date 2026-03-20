“Las Castoras” estarán en Azul

El Municipio de Azul informa que desde mañana y hasta el martes 24, el equipo de la Selección Argentina femenina de futsal para personas sordas “Las Castoras” concentrará en Azul.

El conjunto se alojará en el Camping Municipal.

A lo largo de las jornadas, desarrollarán dinámicas de preparación física en el horario matutino y, en el vespertino, tácticas de fútbol en el predio del CEF N° 35.

Al respecto, el lunes 23 a las 14:30 jugarán un amistoso con el equipo femenino del Club San José en la cancha Sarmiento (ubicada en Sarmiento y De Paula).

Dicha experiencia forma parte de la instancia previa de una competencia a nivel internacional que disputarán en el mes de mayo en San Juan.