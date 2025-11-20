    Laboratorio vocal intensivo

    55

    🌱Alguna vez te preguntaste cuantas voces habitan en tu cuerpo? Son solo tuyas?

    📌Este es un encuentro para desbloquear tu voz, y abrir paso a tu poder sonoro en plenitud.
    Buscaremos en desde lo grupal un vínculo armonioso y libre con nuestra corporalidad, guiar el autoconocimiento de nuestra voz- cuerpo-emociones.
    La misma nos permitirá comenzar un viaje de ida para encontrar las infinitas voces que nos habitan.

    📌 Duración: 2 hs hs y 1/2.

    📌Coordina: Paula Villamayor

    Lugar: Salón Cultural -Azul

    Día y hora: Sábado 22/11
    14.30 a 17 hs

    📌 conoce más en IG: paulavillamayor

    IG: Laboratorio Vocal

    🌱🌱Si resonas con esta propuesta binvenida/o.

    📲 2281-404462 +info.

