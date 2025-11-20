Laboratorio vocal intensivo

🌱Alguna vez te preguntaste cuantas voces habitan en tu cuerpo? Son solo tuyas?
📌Este es un encuentro para desbloquear tu voz, y abrir paso a tu poder sonoro en plenitud.
Buscaremos en desde lo grupal un vínculo armonioso y libre con nuestra corporalidad, guiar el autoconocimiento de nuestra voz- cuerpo-emociones.
La misma nos permitirá comenzar un viaje de ida para encontrar las infinitas voces que nos habitan.
📌 Duración: 2 hs hs y 1/2.
📌Coordina: Paula Villamayor
Lugar: Salón Cultural -Azul
Día y hora: Sábado 22/11
14.30 a 17 hs
📌 conoce más en IG: paulavillamayor
IG: Laboratorio Vocal
🌱🌱Si resonas con esta propuesta binvenida/o.
📲 2281-404462 +info.