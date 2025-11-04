LA PATADA GRABA NUEVO DISCO

La tradicional banda de blues y rock azuleña grabó su cuarto disco titulado «Noche de blues en el teatro».

Este nuevo material fue grabado en vivo durante los conciertos realizados en el Teatro Español de Azul junto a los referentes del blues argentino como el guitarrista Miguel Villanova «Botafogo», el pianista Fabián Prado (ex Memphis la blusera) y el guitarrista Daniel Raffo.

Con Botafogo se presentaron en un impactante show en 2023 y con Raffo y Prado en julio de este año, donde se sumó como invitada especial la cantante azuleña Paula Villamayor en el tradicional blues que hizo popular el recientemente fallecido BB King y titulado «The Trihll is gone» (la emoción se fue).

Entre otros traks que integran el nuevo disco en vivo son «Swing Shuffle» (Daniel Raffo), «Super Rino» (Héctor Mañandes), «Miren», «Pasos de fuego» (Marcela Guerci y Miguel Mugueta), «La guitarra de Raffo» (Daniel Raffo), «Camionero» (Miguel Mugueta) y «Shuffle de la estación» (Miguel Botafogo y Yalo Lopez);

Todos los temas del disco estarán disponibles en Spotify y otras plataformas, aunque en youtube estará subido el disco con las imágenes de la Cooperativa Dynamo y los videos de Juan Mingarro. El sonido en vivo es de Rafael Guarino y la masterización de Martín Messineo.

LA PATADA BLUES (fundada en 1978) con 46 años de historia es junto a EL RELOJ la banda mas antigua de nuestro país. Actualmente esta formada por MIGUEL MUGUETA (único miembro original) en guitarra y voz; WALTER POURTE en bajo, PANCHI ARIAS en guitarra y vos y DIEGO POURTE en batería.