“La Matriarca” en el ciclo de cine del Museo López Claro

El Municipio de Azul informa que mañana jueves 30, a las 19, en el Museo Municipal de Arte López Claro, se exhibirá la película «La Matriarca» (Juniper), una producción de Nueva Zelanda estrenada en 2021 y dirigida por Matthew J. Saville.

La actividad se enmarca en el del ciclo de cine que se desarrolla en la institución con el auspicio de la Asociación Amigos del Museo y la coordinación de Alfredo Vivarelli.

Al respecto, las entradas tendrán un valor de $4.000 para socios y de $6.000 para no socios.

Cabe señalar que dicho filme narra la historia de Ruth, una corresponsal de guerra que regresa a Nueva Zelanda y, mientras se recupera de una fractura, debe convivir con su nieto Samuel. La relación entre ambos, marcada por fuertes personalidades, dará lugar a una historia de transformación y reencuentro.

La misma se proyectará en su versión original con subtítulos y tiene una duración de 1 hora y 34 minutos.