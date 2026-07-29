viernes 31 de julio de 2026 8.16
Facebook Instagram Mail X Youtube

    “La Matriarca” en el ciclo de cine del Museo López Claro

    77

    El Municipio de Azul informa que mañana jueves 30, a las 19, en el Museo Municipal de Arte López Claro, se exhibirá la película «La Matriarca» (Juniper), una producción de Nueva Zelanda estrenada en 2021 y dirigida por Matthew J. Saville.

    La actividad se enmarca en el del ciclo de cine que se desarrolla en la institución con el auspicio de la Asociación Amigos del Museo y la coordinación de Alfredo Vivarelli.

    Al respecto, las entradas tendrán un valor de $4.000 para socios y de $6.000 para no socios.

    Cabe señalar que dicho filme narra la historia de Ruth, una corresponsal de guerra que regresa a Nueva Zelanda y, mientras se recupera de una fractura, debe convivir con su nieto Samuel. La relación entre ambos, marcada por fuertes personalidades, dará lugar a una historia de transformación y reencuentro.

    La misma se proyectará en su versión original con subtítulos y tiene una duración de 1 hora y 34 minutos.

    Artículos relacionadosMás del autor

    Facebook Instagram Mail X Youtube
    © Dirección Nacional de Derecho de Autor Digital (DNDA), Expediente: EX-2022-130945140 y en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Acta (Expediente) 4401011 - Todos los derechos reservados. La web es propiedad del Esp. Lic. Matías Nicolás Martel. Portal cultural del Partido de Azul, PBA - Argentina - Contacto: azulescultura@gmail.com