La Liga Bonaerense de FreeStyle estará en Azul

El Municipio de Azul informa que este domingo 26 en el Parque Municipal – en el sector del anfiteatro-, tendrá lugar una nueva fecha de la Liga Bonaerense de FreeStyle, con entrada libre y gratuita.

Al respecto, desde las 14, las personas interesadas en participar del evento y mostrar su arte podrán realizar la inscripción correspondiente en dicho espacio.

En tanto, a partir de las 15 comenzará a disputarse la etapa clasificatoria donde los concursantes se enfrentarán.

Durante la jornada los participantes competirán por el primer puesto bajo la modalidad de 1 vs 1, para avanzar al siguiente nivel.

Cabe señalar que la propuesta es organizada por el instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y en lo local, es coordinada por la Dirección de Políticas Juveniles.