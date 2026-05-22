La historia nos convoca: La Noche de los Museos en el Centro Cultural Don Cipriano

En el marco del Día Internacional de los Museos, un hito global instaurado para recordar la importancia del patrimonio, la memoria colectiva y el acceso democrático a la cultura, el Centro Cultural Don Cipriano abre sus puertas a la comunidad para ser parte de una jornada histórica e inolvidable.

Los museos y los espacios culturales no son depósitos del pasado, sino faros vivos que iluminan nuestro presente. Por eso, en esta edición especial de La Noche de los Museos, nos honra presentar la reconocida muestra itinerante «Evita para todos».

A través de imágenes, documentos y registros de la época, esta exhibición propone un recorrido profundo por la vida, la obra y el legado de Eva Duarte de Perón. Es una oportunidad para revivir los hitos de una mujer que transformó la historia social de nuestro país, convirtiendo la asistencia en derecho y la justicia social en una realidad palpable para los sectores más postergados. Su figura, indisolublemente ligada a la conquista de derechos cívicos y a la dignidad de los trabajadores, vuelve a interpelarnos en un abrazo colectivo con la historia.

Además de este recorrido histórico, la jornada estará engalanada con la participación de artistas invitados que sumarán su voz, su música y su arte para hacer de esta noche una verdadera celebración popular. También contaremos con servicio de barra en donde se brindarán bebidas, empanadas y guiso de lentejas a precios populares.

Detalles del Evento:

Fecha: Sábado 23 de mayo

Sábado 23 de mayo Horario: De 18:00 a 00:00 hs.

De 18:00 a 00:00 hs. Lugar: Centro Cultural Don Cipriano – Av. Perón y Cáneva

Centro Cultural Don Cipriano – Entrada: Libre y gratuita.

Invitamos a todas las familias, vecinos, jóvenes y trabajadores de la comunidad a sumarse a este encuentro donde la memoria, la cultura y el arte local se dan la mano.

Los esperamos para mantener viva nuestra historia.