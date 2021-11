La experiencia de “Ir yendo” en el Nacional de Teatro

La compañía teatral TOC participó de la 35° Fiesta Nacional del Teatro, organizada por el Instituto Nacional del Teatro, que se desarrolló entre el 23 y el 30 de octubre, en la ciudad de Santa Rosa (La Pampa), con su obra “Ir yendo”, una propuesta de Teatro Físico con la que había representado a la Provincia.

Durante ocho días, La Pampa, fue la sede del último encuentro que reúne a teatristas de toda la Argentina y que se realiza desde 1985. Esta esperada edición estuvo compuesta por 32 espectáculos seleccionados y 10 invitados.

«El teatro hace bien» fue el slogan de esta Fiesta Nacional que pretendió recuperar la ceremonia y el abrazo teatral después del contexto tan duro que impuso la pandemia COVID 19 y que afectó tanto al sector cultural.

Realmente el teatro hace bien y así lo narra la Compañía TOC que representó a la provincia de Buenos Aires realizando tres funciones a sala llena y compartiendo experiencias con cientos de teatristas de distintos puntos de la Argentina.

El elenco que dirige Javier Lester, está integrado actualmente por Marita Vallazza, Lara Buena, Tito Lanfranqui, Augusto Iván Fuentebuena, Lautaro Ríos, Facundo Lazarte Cabrera, Oscar Larregain y María Pérez.

¿Cómo nació el proyecto “Ir yendo”?

Tito Lanfranqui: a raíz de una tesis de maestría de Javier Lester, donde trabajaba en una especie de laboratorio de entrenamiento con desarrollo de técnicas corporales, con lo rítmico y el tiempo. Nos empezamos a sumar, la primera intención no fue hacer un espectáculo sino entrenar, investigar y aprender. Pero la inercia creativa hizo inevitable que empecemos a armar escenas y terminamos armando un espectáculo.

Marita Vallaza: a raíz de esa inquietud de Javier, de empezar a entrenar a partir de una técnica de un mimo corporal dramático, comenzamos a componer escenas. Desde el principio, estuvo la temática del éxodo, el partir, el ir. Luego, con la incorporación de Lautaro Ríos, el músico en vivo, se fue redefiniendo el proceso creativo.

¿Cuánto tiempo de entrenamiento demandó?

Tito Lanfranqui: un poco más de un año antes de concretar la realización de la obra donde fuimos explorando diversas búsquedas hasta llegar a lo que queríamos.

Marita Vallaza: algunos ya veníamos entrenando con Javier desde trabajos en talleres pero este grupo estuvo entrenando un año. Estrenamos en mayo de 2019, aunque previamente habíamos hecho un ensayo abierto, a fines de 2018.

¿Quiénes integraron el elenco anteriormente?

Tito Lanfranqui: desde el origen, fuimos Lara, Augusto, Marita, Osky y yo. Más tarde, cuando pasamos del entrenamiento a la construcción del espectáculo, tuvimos un estreno a modo de ensayo abierto con quienes estábamos hasta entonces, en escena, donde ya se había incorporado Lautaro Ríos, músico en vivo.

La obra se estrenó con Javi (Lester) actuando porque Augusto estaba lesionado. Así permanecimos a lo largo de un año de funciones, con Augusto en la parte técnica. En las últimas funciones, se volvió a sumar como actor y Javi pasó al detrás de escena. Antes del Nacional, Osky se fue a vivir a Ushuaia y fue reemplazado por María. En el grupo también está Facu Fantomas, nuestro realizador audiovisual que es un actor esencial todo el tiempo.

Marita Vallaza: para el estreno, éramos 8 y en 2020, sumamos a María Pérez para explorar la danza contemporánea en la búsqueda de otros lenguajes, quien en este momento ocupa el lugar del personaje que hacía Osky.

¿Cómo se complementa el trabajo musical con el actoral?

Tito Lanfranqui: todo nace desde la investigación del ritmo y de la música en los cuerpos que no es sólo un complemento sino parte esencial del espectáculo. El músico es un actor más en escena, todo el tiempo está interactuando en nuestros cuerpos. Hay escenas enteras coreografiadas exactamente con el ritmo de la música y otras no tanto. Somos totalmente complementarios. En “Ir yendo” no somos los actores sin el músico ni el músico sin los actores: hay una armonía que la logramos al haber trabajado a la par durante todo el proceso.

¿Cómo fue la experiencia en el Nacional? ¿Contaron con apoyos para viajar?

Tito Lanfranqui: fue muy buena. Es un enorme aprendizaje estar en un lugar junto con elencos de todas las provincias. Tener la oportunidad de ver teatro del país. Fue como una especie de viaje de estudios porque aprendimos a lo largo de todos esos días, hablando con compañeros de todo el país y escuchando charlas. Todos los gastos de traslado, alojamiento y comidas fueron cubiertos por el Instituto Nacional de Teatro. Nosotros cubrimos los gastos previos para poner a punto los autos en los que fuimos y la UNICEN nos pagará una función que haremos para estudiantes, al igual que el Municipio que también se comprometió con un apoyo.

Marita Vallaza: disfrutamos viendo mucho teatro y participando de distintos foros. Hicimos tres funciones: una en una pequeña sala de General Pico y dos funciones en Santa Rosa. Al no ser una instancia competitiva, pudimos disfrutar sin tensiones de las obras seleccionadas de todas las provincias, además de otros elencos invitados por el Instituto Nacional de Teatro.

¿Tienen previstas nuevas funciones?

Tenemos una, próximamente, en articulación con la Facultad de Arte de la UNICEN y realizaremos nuevas presentaciones tanto en Tandil como en otras ciudades porque tenemos ganas de seguir girando con “Ir yendo”.

La obra

“Ir yendo” fue estrenada en 2019 y cuenta con la dirección de Javier Lester Abálsamo. Desde su estreno, el grupo realizó presentaciones en Tandil y diversas ciudades de la Provincia y el país, participando en 2020 del XV Teatrazo, Festival Nacional de Teatro de Puerto Madryn (Chubut).

La obra recrea un espectáculo que emplea técnicamente el trabajo meticuloso del ritmo, el gesto y la actitud corporal, ligado a los lenguajes musicales, plásticos y visuales para dar a conocer una propuesta de teatro necesariamente físico. El espectáculo está vinculado a un teatro alejado de lo convencional, con una textualidad corporal y visual que se sirve de la dramaturgia post-dramática, vinculada con la sucesión y superposición de imágenes -como en los sueños-, desarticulado con la progresión de la acción dramática aristotélica, con el fin de llamar al espectador a que multiplique sus sentidos al momento de la comprensión de lo contemplado. De forma conceptual, apoyado en la temática de las decisiones cotidianas de los humanos para sobrevivir: a- comodarnos e irnos del cotidiano que apremia.