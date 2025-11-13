La Escuela Municipal de Música presentará su Muestra de Talleres

El Municipio de Azul informa que el 1 al 4 de diciembre a partir de las 18 se realizará la Muestra de Talleres 2025 de la Escuela Municipal de Música.

En la ocasión, el lunes 1 de diciembre, se presentarán los alumnos y alumnas de los Talleres de Guitarra, a cargo de Fernando Chiodi; de Piano, guiados por Tomás Chiodi y de Canto a cargo de Antonio Tocino.

Para continuar, el martes 2, abrirá la jornada el Taller de Guitarra de Juan Gederlini, continuado por el de Iniciación Musical con Diego Pourté.

Además, el miércoles 3 se presentará el Taller de Cuerdas a cargo de Ulises Merlos, el Coro Municipal de Leo Silva y el Taller de Vientos dirigido por el docente Pablo de Rosa.

Por último, el jueves 4 subirá al escenario el Taller de Guitarra Eléctrica de Guillermo Robledo, seguido por el Taller de Bajo de Germán Sánchez y el de Batería de Pablo Vitale. El cierre de la jornada será con la fusión de los Ensambles de la institución.

Se invita a la comunidad a acompañar esta muestra de fin de año, en la sede de la Escuela de Música, ubicada en Av. Mitre 30.