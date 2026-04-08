La ciudad de Azul se prepara para una nueva edición de la Feria de Artesanos, que se llevará a cabo los días 11 y 12 de abril, desde las 15 horas, en la Plaza Ameghino.

El evento reunirá a artesanos y emprendedores locales y de la región, ofreciendo una amplia variedad de productos elaborados de manera artesanal. La feria se presenta como un espacio de encuentro para disfrutar en familia, recorrer puestos, conocer producciones originales y acompañar el trabajo independiente.
Durante ambas jornadas, vecinos y visitantes podrán acercarse a la plaza para compartir una propuesta al aire libre que promueve la cultura, la creatividad y la economía local.
La actividad es abierta a toda la comunidad.
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Vuelve la Feria de Artesanos a Azul
Dos días para recorrer, descubrir y disfrutar de producciones únicas.
11 y 12 de abril
Desde las 15 hs
Plaza Ameghino
Artesanos, emprendimientos y mucho para ver en un plan ideal al aire libre.
Entrada libre y gratuita.