La ciudad de Azul se prepara para una nueva edición de la Feria de Artesanos, que se llevará a cabo los días 11 y 12 de abril, desde las 15 horas, en la Plaza Ameghino.

El evento reunirá a artesanos y emprendedores locales y de la región, ofreciendo una amplia variedad de productos elaborados de manera artesanal. La feria se presenta como un espacio de encuentro para disfrutar en familia, recorrer puestos, conocer producciones originales y acompañar el trabajo independiente.

Durante ambas jornadas, vecinos y visitantes podrán acercarse a la plaza para compartir una propuesta al aire libre que promueve la cultura, la creatividad y la economía local.

La actividad es abierta a toda la comunidad.

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Vuelve la Feria de Artesanos a Azul

Dos días para recorrer, descubrir y disfrutar de producciones únicas.

11 y 12 de abril

Desde las 15 hs

Plaza Ameghino

Artesanos, emprendimientos y mucho para ver en un plan ideal al aire libre.

Entrada libre y gratuita.