Kermesse de talleres en Soles y Fogatas

El Municipio de Azul informa que mañana jueves, se realizará una actividad gratuita especial en el Centro Cultural y Comunitario Soles y Fogatas, con el objetivo de dar a conocer de primera mano la oferta 2026 de talleres lúdicos que se dictan en la institución.

La propuesta se desarrollará de 14 a 16 y está destinada a niños y niñas desde los seis años y adolescentes.

En la ocasión, se podrá atravesar la experiencia de cada disciplina, explorando, jugando y creando para contar con mejores herramientas a la hora de elegir el taller en el que deseen participar.

Las personas interesadas deberán acercarse directamente a la sede de De Paula N° 784, en el horario indicado.

La iniciativa incluirá música, arte, teatro, computación, repostería, ritmos y juegos.