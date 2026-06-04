Juventudes en Red: continúan los encuentros durante junio

En el marco del programa de reflexión y acompañamiento para jóvenes y adolescentes de entre 14 y 29 años denominado Juventudes en Red, el Municipio de Azul recuerda que durante junio se llevarán a cabo dos nuevos encuentros.

En este sentido, los lunes 8 y 22, se desarrollará la propuesta bajo la consigna “Desanudar, cortar, entrelazar. Sobre vínculos saludables y no tanto”. La actividad tendrá lugar de 18 a 20, en el Centro Juvenil Casa Juve, ubicado en Colón 224, y es impulsada por la Dirección de Políticas Juveniles.

Las personas interesadas en participar deberán acercarse a la sede mencionada, previo registro en el siguiente formulario: https://forms.gle/mWLgsWSpJTDZfWPJ6.

Cabe destacar que el objetivo general de la iniciativa es promover el bienestar psicosocial y fortalecer la salud mental de jóvenes y adolescentes mediante acciones preventivas, de acompañamiento y participación comunitaria.

Para ello, se generan espacios de escucha, contención y orientación; se promueven herramientas para el autocuidado y la gestión emocional; y se fortalecen las redes comunitarias e institucionales de cuidado.

Características

Cada encuentro es coordinado por el licenciado en Psicología Emiliano Vallejo. Durante las jornadas se abordan temáticas emergentes y de interés juvenil, tales como ansiedad, estrés, vínculos, violencias, consumos problemáticos, redes sociales, identidad y proyecto de vida, entre otras.

Dicho abordaje es desde una metodología participativa, territorial y flexible, priorizando el trabajo grupal, el diálogo horizontal y el protagonismo juvenil.

Cronograma

A continuación, se detallan las fechas y temáticas previstas para los próximos encuentros, que se realizarán en el horario indicado en Casa Juve:

• 6 y 20 julio: «Sin Wifi». Redes sociales, imagen e identidad.

• 3 y 24 agosto: «Sin etiquetas». Cuerpo, género y diversidad.

• 14 y 28 septiembre: «El futuro ya llegó…». Proyecto de vida. Fantasmas y fantasías.

• 5 y 19 octubre: Es contra otros. Estrategias de cuidados colectivos.

• 9 y 30 noviembre: «Armar otras redes».

• 14 diciembre: Balances y proyecciones.

Se recodará que a la fecha ya fueron concretadas diferentes instancias temáticas, tales como “Primera sin filtro” en marzo; “Mal-estar. ¿Está mal sentirse mal?” en abril; y “Rescatarse a tiempo. Alternativas frente al padecimiento” en mayo.