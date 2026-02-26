“Juntos y Revueltos”: Actividades lúdicas y recreativas para niños y niñas

El Municipio de Azul informa que en marzo se pondrá en marcha la Juegoteca Itinerante de APS, bajo la consigna “Juntos y Revueltos”. Se trata de una propuesta que comprende actividades lúdicas y recreativas para niños y niñas de 3 a 8 años. La misma desarrollará los martes y miércoles –de 10 a 11:30- en los diferentes CAPS de la localidad.
La iniciativa permitirá ofrecer espacios grupales de inclusión delimitados y seguros, promoción del desarrollo infantil y facilitadores de la detección temprana de situaciones que necesiten intervención, como dificultades para interactuar con otros niños, habilidades motoras o sociales que necesitan ser fortalecidas, problemas de comunicación o expresión, señales de estrés, ansiedad o baja autoestima, entre otras.
De esta manera, se podrán generar estrategias oportunas para mejorar la salud y el bienestar de las infancias.
La juegoteca recorrerá los distintos CAPS, según el siguiente cronograma:
Marzo
- Martes 3/3: CAPS 1, calle 98 Nº 1169.
- Miércoles 4/3: CAPS 3, Malvinas Nº 226.
- Martes 10/3: CAPS 8, Rivas Nº 1180.
- Miércoles 11/3: CAPS 13, calle 4 entre Maipú y 1º de Mayo.
- Martes 17/3: CAPS 2, Escalada y Bolívar.
- Miércoles 18/3: CAPS 4, Tandil Nº 887.
- Miércoles 25/3: CAPS 5, calle 2 Nº 251.
- Martes 31/3: CAPS 6, Rauch Nº 1375.
Abril
- Miércoles 1/4: CAPS 9, Cte. Franco Nº 50.
- Martes 7/4: CAPS 1, calle 98 Nº 1169.
- Miércoles 8/4: CAPS 3, Malvinas Nº 226.
- Martes 14/4: CAPS 8, Rivas Nº 1180.
- Miércoles 15/4: CAPS 13, calle 4 entre Maipú y 1º de Mayo.
- Martes 21/4: CAPS 2, Escalada y Bolívar.
- Miércoles 22/4: CAPS 4, Tandil Nº 887.
- Martes 28/4: CAPS 6, Rauch Nº 1375.
- Miércoles 29/4: CAPS 5, calle 2 Nº 251.