    Juegos interbarriales municipales

    El Municipio de Azul informa que a partir de mayo comenzará a
    desarrollarse una nueva propuesta deportiva. Se trata de los Juegos interbarriales
    municipales.
    La iniciativa comprenderá un conjunto de actividades que incluyen truco,
    tejo, básquet 3 vs 3, atletismo y newcom.
    En este marco, mañana jueves a las 19 en el SUMAC, se realizará una
    reunión informativa con comisiones barriales para avanzar en la presentación de
    los Juegos y en la invitación a participar de los mismos.
    Para consultas e inscripciones, acercarse a la Dirección de Deportes, Avda.
    25 de Mayo y San Martín, de lunes a viernes de 8 a 14.

