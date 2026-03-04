El Municipio de Azul informa que a partir de mayo comenzará a
desarrollarse una nueva propuesta deportiva. Se trata de los Juegos interbarriales
municipales.
La iniciativa comprenderá un conjunto de actividades que incluyen truco,
tejo, básquet 3 vs 3, atletismo y newcom.
En este marco, mañana jueves a las 19 en el SUMAC, se realizará una
reunión informativa con comisiones barriales para avanzar en la presentación de
los Juegos y en la invitación a participar de los mismos.
Para consultas e inscripciones, acercarse a la Dirección de Deportes, Avda.
25 de Mayo y San Martín, de lunes a viernes de 8 a 14.
